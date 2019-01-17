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Под Львовом вспыхнул мощный пожар на заводе

Сегодня, 18:11

Огнем было охвачено сооружение высотой в 23 метра

Под Львовом вспыхнул мощный пожар на заводе Запад Огнем было охвачено сооружение высотой в 23 метра

Под Львовом произошел мощный пожар на заводе по производству подсолнечного масла.

Огонь вспыхнул в металлической сушке с семенами подсолнечника.

Пожарное подразделение предприятия вначале боролось с огнем своими силами, но пламя разгоралось все сильнее, и тогда было решено вызвать спасателей ГСЧС.

Огромный резервуар охлаждали снаружи и одновременно гасили водой и пеной. Сотрудников завода не эвакуировали, поскольку серьезной угрозы их здоровью и жизни не возникало.

В результате пожара огнем было уничтожено 40 тонн семян. Что стало причиной пожара, пока не сообщается – выяснением обстоятельств занимается полиция.

"Сложность возникла потому, что здание сушки было высотой 23 метра. Практически полностью оно было охвачено огнем, а рядом находились десять резервуаров с готовой продукцией семян подсолнечника, в которых хранилось от 400 до 500 тонн в каждом, то есть, приходилось защищать эти сооружения", – объяснил начальник управления ГСЧС во Львовской области Игорь Ущапивский.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепропетровской области разгорелся огонь в жилом доме – погибла женщина, еще двух человек удалось спасти.

Также мы писали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

пожар, завод, Львов

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