На трассе Киев – Чоп столкнулись четыре авто: есть погибший и пострадавшие

В Ровенской области 23 сентября произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пассажирка одной из машин скончалась, еще трое пострадали.
Об этом сообщили в Нацполиции.
На трассе Одесса – Киев автомобиль врезался в фуру и загорелся – есть погибшие (видео)
Столкновение произошло сегодня, 23 сентября, около 14:30 на автодороге Киев – Чоп в селе Белая Криница Ровенского района. Известно, что столкнулись две легковушки, грузовик и микроавтобус.
Вследствие ДТП смертельные травмы получила пассажирка одного из легковых автомобилей. Еще трех человек доставили в больницу.
Движение на участке дороги в направлении Ровно перекрыт. Его регулируют патрульные полицейские, которые устроили объезд.
Обстоятельства аварии пока неизвестны.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.
Кроме того, 17 сентября в Запорожской области столкнулись четыре авто и мотоцикл. На дороге была плохая видимость из-за пожара – недалеко от трассы горело поле.