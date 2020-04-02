Полиция рассказала жуткие подробности убийства несовершеннолетних парня и девушки во Львовской области

Полиция Львовской области сообщает о раскрытии убийства двух подростков – 17-летнего парня и 16-летней девушки, чьи сожженные тела были найдены в Золочевском районе закопанными в лесу.

Несовершеннолетних парня и девушку правоохранители Львовщины искали две недели.

16-летняя Настя и 17-летний Юрий из Золочева встречались более трех с половиной лет. Девушка боролась с раком, парень ее поддерживал. В середине марта оба ушли из дома и больше не возвращались. Впоследствии мать девушки нашла странные записки.

"В первой записке написано, что если их не будет до 7 часов, то их "замаринуют", а в другой записке сказано, что если их не найдут до 7 утра на следующий день, то тогда их надо разыскивать по указанным координатам", – говорит мать убитой Марта Думащин.

Убитых нашли в лесничестве в окрестностях села Подгорцы. Отсюда до ближайшей дороги – сотня метров. Именно здесь посреди леса в полутораметровой яме закопали тела подростков.

Преступление совершили два парня, 18 и 19 лет. Они нигде не работали, торговали наркотиками. Оба задержаны. Во время обыска нашли орудие убийства. На допросе подозреваемые во всем сознались и сами привели следователей на место убийства.

"Преступники готовились, накануне вырыли яму, подготовили биту, подготовили скотч, подготовили бензин", – рассказал заместитель главы Нацполиции Львовской области Тарас Сабанюк.

В прокуратуре говорят: наркоторговцы привлекли Юрия к распространению товара. Но впоследствии возник конфликт. Девушка Юрия – Настя – стала случайной жертвой.

"Не поделили эту свою деятельность и решили отомстить парню. Они его вызвали в определенное место, он взял с собой свою девушку", – говорит прокурор Львовской области Ирина Диденко.

За умышленное убийство и торговлю наркотиками подозреваемым грозит пожизненное заключение.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что во Львове задержали подозреваемого в убийстве двух женщин. Также мы писали о том, что под Харьковом задержали юношу, которого подозревают в убийстве бабушки.

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