Полиция заблокировала автобус с невакцинированными пассажирами – люди объявили бунт (видео)

Патрульные остановили автобус и запретили его движение: у пассажиров не было COVID-сертификатов

Микроавтобус, который ехал в Киев, остановили правоохранители в Каменце-Подольском (Хмельницкая область). После проверки документов у пассажиров запретили ехать дальше. Люди были возмущены.

Об этом сообщает Kamianets PLUS в Telegram.

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Инцидент произошел на проспекте Грушевского. Патрульные остановили автобус и запретили его дальнейшее движение: у пассажиров не было COVID-сертификатов. Люди объявили бунт и перекрыли дорогу.

Как сообщили в Сети, другие автомобилисты просто не могли проехать.

Коронавирус в Украине

1 ноября в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 955 693 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 700 жителей Украины (всего – 68 727). Вылечить удалось 2 454 737 инфицированных (12 639 – за последние сутки).

273 307 человек вакцинированы от COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы 65 430 человек.

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