Полиция заблокировала работу крупнейших рынков Львова

Фото lviv.vgorode.ua

Утром в субботу, 14 ноября, во Львове полицейские заблокировали работу крупнейших рынков. Речь идет как минимум о четырех объектах.

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Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Полицейские не перекрывают входы на рынки, однако следят за торговцами, чтобы те не работали. А тем временем предприниматели не встают за прилавки, боясь, что их оштрафуют.

С самого утра у входов на львовские рынки дежурят патрули вместе с участковыми инспекторами. Оштрафовали ли кого-то из предпринимателей, в полиции не сообщают. Однако подчеркивают, что правоохранители выполняют распоряжение правительства.

К слову, штраф для за нарушение карантина составляет до 34 000 грн. А для должностных лиц сумма достигает 170 000 грн.

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В то же время в мэрии Львова работает горячая линия для поддержки предпринимателей. По телефону 15-80 юристы дают разъяснения, а также при необходимости выезжают на места.

Напомним, мэрия Львова не согласилась на введение карантина выходного дня и объявила субботы и воскресенья до 30 ноября рабочими.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов отреагировал на бунты мэров городов, которые выступают против введения у себя карантина выходного дня. Он считает, что местные власти должны выполнить постановление правительства.

Смотрите в сюжете, как отреагировали мэры городов на решение правительства.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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