Помыл и не отпустил: во Львове с автомойки угнали внедорожник

Сегодня, 10:19

17-летнему парню грозит лишение свободы от трех до пяти лет

Фото: automoto.ua
Фото: automoto.ua

Во Львове 37-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о похищении ее автомобиля Toyota Land Cruiser.

"По словам заявительницы, 4 ноября она оставила внедорожник на автомойке, а когда вернулась за ним на следующий день, автомобиля на месте не обнаружила", – сообщают в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, к незаконному завладению Toyota Land Cruiser причастен 17-летний житель Жидачевского района, работник автомойки.

По данному факту открыто уголовное производство (незаконное завладение транспортным средством). Максимальное наказание, которой грозит угонщику  – лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Похищенный автомобиль правоохранители изъяли. Проводится досудебное расследование.

Как уже сообщалось, во Львове ранее судимый 23-летний работник автомойки украл из кассы 10 тысяч гривен и угнал вымытый автомобиль клиента.

Ранее  во Львове угон  машины с автомойки закончился  тяжелыми последствиями для "искателя приключений" – автомойщик   на угнанном BMW 3200 вылетел  на тротуар и столкнулся с  электроопорой.

Также мы писали о том, как на автомойках угоняют машины и превращают их в металлолом
машины, внедорожник, Toyota, автомобиль

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"Сегодня"

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