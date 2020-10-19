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Популярный украинский курорт засыпало снегом (фото)

19 октября, 14:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Зима все ближе

На популярном горнолыжном курорте Драгобрат в Раховском районе Закарпатской области выпал снег.

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Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал на своей странице в Facebook Василий Молдавчук, опубликовав соответствующие фото и видео.

По его оценкам, за ночь на Драгобрате выпало от 5 до 7 см снега.

"Зима не за горами. Зима в горах", — прокомментировал мужчина.

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Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А бывшую обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

Также напомним, ранее синоптики прогнозировали первый снег в Украине в конце октября.

Кроме того, стало известно, что арктический воздух несет нам заморозки. Синоптик Наталка Диденко рассказала, что Украина во вторник, 20 октября, попадет под влияние мощного западного антициклона, который принесет нам сухую погоду. Разве что на севере Украины есть вероятность локальных небольших дождей. Также она предупредила водителей о туманах.

О том, как погода может повлиять на здоровье украинцев, смотрите в видеосюжете:

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фото погода снег Карпаты Драгобрат
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