Порнобизнес в Италии: полицейские перекрыли международный канал торговли людьми

Вчера, 14:06

Жертвами сексуальной эксплуатации стали девушки из Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областей

Во время задержания. Фото: Нацполиция
Во время задержания. Фото: Нацполиция

Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции в Черновицкой области установили, что организатором международного канала торговли людьми выступил 28-летний уроженец Прикарпатья, который уже давно проживает в Италии.

"Через социальные сети мужчина подыскивал молодых девушек из малообеспеченных семей. Несмотря на трудное материальное положение своих жертв, злоумышленник предлагал им работу в Италии с высокой зарплатой и хорошими условиями труда", – сообщают в полиции.

Через посредников он изготавливал девушкам все необходимые документы для выезда за границу и даже пересылал по 500 евро, чтобы войти в доверие. А когда барышни приезжали в Италию, встречал их и передавал третьим лицам для участия в порнобизнесе.

Работникам полиции удалось перекрыть канал торговли людьми и предупредить выезд из Украины четырех девушек. Кроме этого, они установили других пострадавших, которых втянули в занятие проституцией на территории Италии.

Всем жертвам преступной деятельности оказана материальная и психологическая помощь.

Кроме этого, известно, что в августе прошлого года организатора канала торговли людьми объявили в международный розыск. В феврале текущего года к буковинским полицейским поступила информация из Интерпола о том, что разыскиваемый преступник находится в итальянском городе Казерта.

Напомним, по данным ООН, из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных торговцев людьми, при этом один из четырех жертв — ребенок. Кроме того, женщины и девочки составляют 99% от числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, и 58% в других секторах теневой экономики.

Ранее Международная организация труда сообщала, что в наши дни используется рабский труд более 40 млн человек. При этом, по данным Организации, более 70% людей, привлеченных к принудительному труду, составляют женщины.
женщины, торговля людьми, канал, международный розыск

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Источник:

"Сегодня"

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