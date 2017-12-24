После плена: как продавец-консультант стал киборгом и выжил после пыток

Избитого и искалеченного сына мать случайно увидела по телевизору, когда боевики вели по улицам Донецка плененных киборгов

Он был продавцом-консультантом, а стал киборгом. Александр Михайлюк пошел служить на Донбасс еще в 2014 году. Защищал Донецкий аэропорт, попал в плен. Киборгов боевики не щадили: жестоко избивали и грозили расстрелять. Как спасали Александра – смотрите в очередной серии из цикла "после плена".

Александр каждый день навещает мать, уверен, получил свободу благодаря ее настойчивости. Избитого и искалеченного сына Оксана Владимировна случайно увидела по телевизору, когда боевики вели по улицам Донецка плененных киборгов.

"Током били. Та по-разному. Мне блины бросали на ноги от штанги. На вешалки вешали, били вместо груш, трубами металлическими избивали", – рассказывает Александр.

В плен Александр Михайлюк попал в конце января 2015-го. Его батальон отправили в Донецкий аэропорт в качестве подкрепления.

Бригада шесть дней держала оборону, пока боевики не взорвали их позиции. Из 12 киборгов выжили шестеро.

Мать приехала в Донецк на следующий день после того как увидела сына по телевизору. Пыталась сама уговаривать боевиков, но безуспешно. Вернулась в село и начала писать областным чиновникам, президенту, волонтерам.

Обмен Александра срывался девять раз. Пока Оксана Владимировна лично не вышла на бывшего начальника СБУ Луганска, чей сын находился у украинских силовиков.

Александр провел в плену девять месяцев. Обмен состоялся 29-го октября 2015 года. Боевики отпустили семерых военных и двух гражданских.

После лечения Александр вернулся на передовую, но спустя месяц его демобилизовали. Сейчас он служит в Хмельницкой воинской части. Растит двоих детей и в свободное время ходит с друзьями на охоту.

Ранее сообщалось, что число пленных украинцев, которых незаконно удерживают боевики на оккупированных территориях, выросло до 162-х человек. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе переговорной группы в Минске Ирина Геращенко.