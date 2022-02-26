Пробки на границе с Польшей растянулись на километры, из Львова в Ужгород – затор

Украинцы спасаются от обстрелов, которые происходят почти в каждом регионе Украины

Очереди между Львовом и Польшей. Фото "Сегодня"

В автомобильном пункте пропуска "Устилуг" во Владимире-Волынском открыли пеший переход в Польшу.

Такие же переходы также заработали во всех автомобильных пунктах Львовского пограничного отряда, сообщает корреспондент "Сегодня".

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В Госпогранслужбе сообщили, что на западной границе фиксируют увеличение автомобильных очередей. В частности, на пункте пропуска "Устилуг" на вечер было 1 400 автомобилей. В "Ягодине" – 2 500.

Осложнен проезд из Львова в Ужгород. Закарпатье одно из немногих, где еще не было следов российского вторжения. Так сейчас выглядит дорога из Львова в Ужгород в районе Турки.

Фото журналиста "Сегодня"

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Польша открыла границу для украинцев

На границе с Польшей образовалась большая пробка – задолго до самого поста пограничников. Люди пытаются покинуть территорию Украины. Любопытно, что многих заворачивают назад – речь об автомобилях с мужчинами. Польша развернула на границе пункты приема для беженцев и упростила пересечение границы.