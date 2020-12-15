Продавал за 50 000 долларов: во Львовской области бывший военный украл из части важную технику

Правоохранители разоблачили бывшего военнослужащего, который украл из воинской части во Львовской области пять портативных радиостанций. Он планировал их продать за 50 000 долларов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным СБУ, злоумышленника задержали когда тот пытался продать три прибора за 30 000 долларов. У задержанного также нашли программное обеспечение, антенны и другие комплектующие к военному оборудованию.
Следователи уже открыли уголовное производство, нарушителю скоро сообщат о подозрении и выберут меру пресечения. Сейчас копы ищут других людей, причастных к преступлению.
Напомним, ранее на Донбассе военный избил и поджег сослуживца ради денег.
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