"Прямо у реки": как в Тернопольской области "утилизируют" халаты и маски (видео)

В Монастырисском районе Тернопольской области, который стал настоящим эпицентром вспышки коронавирусной инфекции в регионе, к утилизации средств защиты пришли своеобразно. Использованные халаты и маски тут выбрасывают прямо у реки.

Самодельную свалку у Монастыриской районной больницы на видео сняла местная жительница Светлана Бездиль.

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Видео: Светлана Бездиль, Facebook

"Так у нас все под контролем. Так происходит утилизация использованных средств защиты и локализация вируса в Монастырском районе. Это даже не на помойке возле больницы, а прямо у водоема. А вечером это сжигают у реки Коропец, хотя должна происходить другая процедура", – отметила женщина.

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Ранее мы сообщали, что коронавирусную инфекцию подтвердили и у мэра Монастыриски Андрея Старуха. По словам его столичного коллеги Виталия Кличка, инфицированный чувствует себя нормально и продолжает работать дистанционно.

Отметим, что ежедневно украинцы выбрасывают сотни тысяч защитных масок. Неправильная утилизация одноразовых повязок – это угроза и для тех, кто их выбрасывает, и для тех, кто хочет нажиться и перепродать. Как все сделать правильно – смотрите в сюжете "Сегодня":

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