Как утилизировать маску, чтобы ее не перепродали аферисты

Маску можно разрезать, тогда она вряд ли появиться в продаже

Ежедневно украинцы выбрасывают в мусорник сотни тысяч защитных масок. Точной статистики никто не ведет. Однако медики настаивают: неправильная утилизация одноразовых повязок – это угроза и для тех, кто их выбрасывает, и для тех, кто хочет нажиться и перепродать.

"Сегодня" выясняли, как правильно защитить себя и избавиться от маски так, чтобы потом снова случайно ее не приобрести у аферистов.

Маска избавляет от соблазна коснуться лица, ее ношение также является барьером для вирусов. Поэтому ее надо правильно надевать и снимать. А еще и правильно утилизировать. В сети уже появилось видео, как

бездомный собирает на помойке использованные маски.

"Это опасно потому, что обычно люди, которые касаются этой маски, могут инфицироваться. Конечно, вирус так долго не будет существовать, но существует не только этот вирус, есть и другие микроорганизмы, которые также могут находиться на внешней или внутренней стороне этой маски. Это, конечно, неправильно", – говорит врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

Поэтому важно выбросить маску так, чтобы другой человек не мог воспользоваться. Как правильно снять и утилизировать это защитное средство, эксклюзивно для "Сегодня" проводит мастер-класс руководитель Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве.

"Снимаем, не притрагиваясь верхнего слоя, складываем, и заворачиваем в бумагу, как в конверт", – говорит руководитель Главного управления Госпотребслужбы в г. Киева Олег Рубан.

Вместо бумаги можно использовать пластиковый пакет. Затем маску нужно выбросить в мусорное ведро.

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Чтобы маска не попала к мошенникам, ее можно порезать.

Одноразовые маски помогут сохранить человеческую жизнь, однако могут нанести вред природе. Потому что – не разлагаются. В сети уже появились фотографии огромного количества масок, которые появились в воде. Заводов, которые принимали бы маски на утилизацию, в Украине пока нет.

Чтобы не засорять окружающую среду, можно пользоваться многоразовыми масками.

Однако нужно помнить, что такую ​​маску обязательно нужно ежедневно стирать с мылом и гладить.

"Если у вас нет возможности купить многоразовую маску, то лучше в домашних условиях пошить многоразовую маску. Так вы, по крайней мере, сэкономите себя деньги", – говорит основательница проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовская.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, какие виды масок существуют, и какие из них действительно защищают от вируса.

Также мы рассказывали о том, как правильно носить маски.

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