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32 медика, учитель, спасатель и мэр: список зараженных COVID-19 в Тернопольской области растет

1 апреля, 14:34

Татьяна Власенко

Больше всего инфицированных в Монастырисском районе

В Тернопольской области растет количество инфицированных COVID-19. По данным Центра общественного здоровья на 10:00 1 апреля в регионе зарегистрировано 98 случаев коронавируса.

Как сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Монастырисской райгосадминистрации Павел Дронь, больше всего зараженных в Монастырисском районе – 77 человек. Из них в городе Монастириске – 44. А в селе Ковалевка, где подтверждено 7 случаев коронавируса, инфекция уже убила одного человека.

Примечательно, что в районе очень много инфицированных медиков – 32: 10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер.

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Также COVID-19 подтвержден у 5 детей, 2 госслужащих, 2 полицейских. Заболели также священник, заведующая детским садом, учитель, спасатель и даже мэр города Монастыриски Андрей Старух.

"Штаб понес весомую потерю. Тест дал "+" на коронавирус члену штаба – председателю Монастырисской ОТГ. Он отвечал за важный участок работы. Отдыхай спокойно, друг. В изоляции", – написал Павел Дронь.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области у больниц развернули временные пункты для приема и сортировки зараженных коронавирусом пациентов.

"С целью создания условий для приема и сортировки больных коронавирусом людей, 29 марта в Тернопольской области подразделения ГСЧС развернули 12 палаток на территориях специализированных учреждений здравоохранения", – рассказали спасатели.

Всего в Украине по состоянию на утро 1 апреля насчитывалось669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных.

Врачам, которые спасают инфицированных COVID-19, обещают доплаты. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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