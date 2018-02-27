Пятеро детей из одной семьи заболели корью во Львовской области

Во Львовской области сразу пятеро детей из одной семьи с корью попали в больницу. Заболели два братика и три сестрички из села Братковцы. Самому старшему мальчику 9 лет, а младшей девочке – меньше года.

Как уверяют медики, угрозы для маленьких пациентов нет. Все постепенно выздоравливают и на этой неделе их обещают выписать. С детьми в больнице – их беременная мама. Она не заразилась.

Добавим, что с начала года в Украине корью заболели почти 6 тыс. человек, из них около четырех тысяч – дети. От осложнений после кори умерли двое взрослых и пятеро детей. Чиновники говорят, вакцины достаточно – закупили дополнительно.

Напомним, недавно в Тернополе, в связи с повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, местные власти решили приостановить обучение с 10 по 17 февраля во всех общеобразовательных, спортивных и художественных школах, а также в учреждениях внешкольного образования.

В Иршавском районе Закарпатья, в связи с массовой заболеваемостью корью, местные власти решили отправить всех детей на внеплановые каникулы.

Также в Тячевском районе, в связи с резким увеличением заболеваемости корью, все школы и детские сады на две недели, закрылись на карантин.