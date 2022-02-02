Работали над оборонным проектом. Во Львовской области едва не "слили" гостайну

Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в разглашении государственной тайны

Правоохранители продолжают проводить расследование / Фото: Коллаж: Сегодня

Контрразведчики СБУ обнаружили и блокировали попытку утечки тайной информации из оборонного предприятия во Львовской области.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Утечка тайной информации

По данным следствия, Минобороны в рамках реализации одной из секретных оборонных программ привлекло возможности частного предприятия.

Однако его руководство не приняло необходимые меры для охраны государственной тайны. Такие действия могли создать предпосылки для масштабного разглашения информации.

Подозрение злоумышленнику

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в разглашении государственной тайны. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от 2 до 5 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

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Правоохранители продолжают проводить расследование.

СБУ разоблачила топ-чиновника КГГА на взятках

СБУ разоблачила топ-чиновников КГГА в коррупционной схеме – на закупке медицинских товаров. Более 2,5 млн грн присвоили официальные лица.

К схеме был причастен директор Департамента социальной политики КГГА.

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"В течение 2018-2019 годов чиновник в результате открытых торгов заключил с коммерческим предприятием 2 договора на поставку товаров, являющихся изделиями медицинского назначения. Процедура их закупки регулируется работающим законодательством. Соответственно, при их закупке предельная надбавка, установленная продавцом, не может превышать 10% от цены производителя", – говорится в сообщении.

Однако чиновник, чтобы "обойти" ограничения и приобрести товары по завышенным ценам, изменил спецификацию закупочных товаров на "средства гигиены".

По предварительным оценкам, местной общине столицы нанесен ущерб на 2,5 млн грн.

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