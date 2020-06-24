"Работы очень много, но мы справимся с любыми трудностями" – Аваков о последствиях наводнения

В пострадавшие от масштабного наводнения западные регионы Украины переброшены дополнительные силы спасателей, Национальной гвардии и Национальной полиции.

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Об этом в эксклюзивном интервью "Сегодня" заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы справимся с любыми трудностями, которые нам выпадают. Сегодня очень сложный день здесь, в Ивано-Франковской области. И вчерашняя ночь была сложной, и вчерашний день был непростой. К сожалению, к паводку, который у нас был в Ивано-Франковской области, присоединяются Черновицкая, Львовская, Тернопольская области. И мы видим эти проблемы, которые нарастают. Но наибольший объем трудностей у нас здесь, именно в Ивано-Франковской области. Поэтому с утра здесь работают премьер-министр, министр внутренних дел, глава Национальной гвардии, руководитель службы ГСЧС. Мы стараемся оценить масштабы ущерба и стараемся оценить критические направления – где и как нужно немедленно реагировать", – заявил Арсен Аваков.

По словам министра, сейчас важно помочь людям и восстановить важные стратегические объекты, которые пострадали в результате наводнения.

"Сегодня мы посмотрели, например, что город Галич полностью был затоплен. И мы сегодня видели это при облете. Мы видели, что некоторые гидросооружения не смогли удержать поток воды, они фактически разрушены и дали возможность пойти воде в населенные пункты. Разрушено, по нашим данным, около 50 мостов и мостовых переходов. Оборвана связь со многими населенными пунктами. И сейчас каждый день, каждую минуту ГСЧС, Национальная гвардия и полиция занимаются помощью. Мы были в поселке, где селевым потоком снесло несколько улиц. Разговаривали с людьми, люди, конечно, в отчаянии. Потому что у них, по сути, снесло дом, в котором они жили, снесены постройки. И им нужно прямо сейчас как-то жить, надо думать о своем будущем, и тут очень важна роль Кабинета министров, наша с вами, правительства, чтобы государство оказало им помощь. Сегодня мы им говорим только о надежде, но уже завтра с утра мы им должны показать, чем мы им конкретно помогаем", – подчеркнул Арсен Аваков.

Также министр внутренних дел заявил о важности оценки местного самоуправления, которое предоставит конкретную информацию о необходимом уровне помощи каждой пострадавшей семье.

"В целом объем разрушений, который нам принесли погодные стихийные бедствия, я оцениваю выше, чем при последнем наводнении, в 2008 году. Стоит еще оценить ущерб, убытки, но думаю, что только Ивано-Франковская область должна получить серьезную дотацию из бюджета. Теперь людям важно узнать, как это будет сделано. Будут выделены деньги на объекты критической инфраструктуры и инфраструктурные объекты. Это дороги, мосты, водопроводы, газопроводы, электрические подстанции передачи электроэнергии", – заявил министр.

По информации министра, сейчас спасатели, Национальная гвардия и полиция работают фактически без перерыва.

"Также будет выделена помощь, непосредственная, хозяйствам, которые понесли убытки. То есть если у человека нет жилья, если человек лишился своих вещей, то мы сможем как-то обсудить схему, как эти люди смогут получить непосредственную помощь. Мы очень рассчитываем, что эти деньги будут выделены из государственного бюджета, и премьер-министр здесь, и он участвует в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Премьер-министр, конечно, поддержит людей в этой ситуации. Формально голосование состоится завтра на Кабинете министров, будут выделены деньги из резервного фонда. И дальше уже вопрос компетенции местной власти – очень эффективно и быстро помогать", – подчеркнул Арсен Аваков.

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Сейчас главное, подчеркнул Арсен Аваков, – это сохранить жизни людей

"Мы очень рассчитываем, что день-два вода будет спадать, и мы сможем выравнивать ситуацию. Очень важно нам не потерять жизни людей, чтобы не было, как в 2008 году, когда около 40 человек погибло. Сейчас, к сожалению, у нас в Ивано-Франковской области трое погибших, люди были унесены селевым потоком. И очень важно не допустить этого в дальнейшем. У нас есть проблема – в Галиче подтоплена больница, на первом этаже находятся больные на коронавирус. Принимаются экстренные меры по эвакуации в этой больнице – с первого этажа на второй, там больных отселяем. Множество одновременных конкретных вызовов", – отметил Арсен Аваков.

Министр поблагодарил сотрудников ГСЧС, Нацгвардии и полиции за самоотверженную работу.

"Что мы сделали уже сегодня? Сегодня с утра прибыли дополнительно 150 человек горных спасателей Национальной гвардии. Мы их перебросили из других регионов, эти люди способны выполнять работу в таких тяжелых условиях. Это свежие наши силы, которые помогут тем, кто здесь работает. Кроме того, мы сюда перебросили еще два вертолета Национальной гвардии, еще вертолет ГСЧС, в том числе вертолет санитарный. Здесь работают одновременно четыре вертолета, один транспортный самолет, они доставляют людям продукты, даже воду. Потому что затоплено по всей области около четырех тысяч колодцев. И эта работа нарастает, ее очень много, и я думаю, что мы справимся", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Ранее "Сегодня" писали о том, что утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан провели воздушный мониторинг затопленных районов Прикарпатья.

Также мы писали о решении перебросить в затопленные регионы Украины тяжелую технику Нацгвардии.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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