Ринат Ахметов помог новорожденной девочке, мама которой умерла от коронавируса

Фонд Рината Ахметова передал родственникам новорожденной Андрианы из Ивано-Франковска, чья мама умерла от коронавируса, необходимое для ухода за ребенком. Это детская коляска, смеси для кормления, одежда и многое другое, что необходимо ребенку в первый год жизни.

Мама малышки умерла на второй день после родов. У женщины обнаружили коронавирус. По результатам двух ПЦР-тестов на COVID-19 коронавируса у ребенка не выявлено, рассказали медики. Другие анализы – тоже в пределах нормы. Из родильного дома ребенка выписали в удовлетворительном состоянии. Новорожденную девочку, которая стала сиротой, назвали Андрианой. Такое имя девочке выбрала мама. Заниматься новорожденной будут родные умершей роженицы. Деньги на содержание ребенка у семьи не хватает. Именно поэтому, по личному решению Рината Ахметова, Фонд приобрел для девочки самое необходимое. Посылку уже доставили в Ивано-Франковск.

"Эта история произвела большое впечатление на Рината Ахметова и его Фонд. Мы глубоко сочувствуем горю родных и не смогли остаться в стороне. Мы приняли решение, что окажем помощь семье и малышке тем, что ей будет нужнее всего, самым нужным на протяжении первого года ее жизни. К сожалению, она начинает входить в этот мир без мамы. Конечно, ничего не компенсирует этой потери, и лучше бы, чтоб мама была рядом. Но так получилось, что мама умерла. Фонд Рината Ахметова окажет ребенку необходимую помощь", – заявила член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

"Мы очень благодарим Ринату Ахметову, что он откликнулся. Дай Бог ему здоровья, он один откликнулся. Нас спросили, что нам нужно, мы сказали, нам упаковали. Коляску Андрианке, комод для одежды, каши и кресло для кормления", – рассказала сестра умершей мамы ребенка Наталья Бодлак.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Ринат Ахметов предоставляет самую масштабную помощь в борьбе с коронавирусом в Украине.

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Это триста миллионов гривен на закупку медицинского оборудования и спецодежды для врачей.

Ринат Ахметов вошел в список бизнесменов, которые выделяют больше всего средств на борьбу с коронавирусом в мире.

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