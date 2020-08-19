Садовой решил снова идти на выборы мэра Львова

Действующий мэр Львова Андрей Садовой решил снова выставить свою кандидатуру на будущих выборах городского головы.

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Об этом он заявил в своем видеообращении на Facebook.

"Мне 52 года. Спасибо всем, кто звонит, посылает смс... И есть вопрос: "Андрей, ты идешь на следующие выборы?" – рассказал Садовой.

По его словам, после такого вопроса он начал размышлять о незавершенных делах на посту мэра города.

"Я себе так думаю: завод по переработке мусора начали строить… Надо достроить до конца? Надо! Улицу Бандеры или Субботовскую из Ряного-2 на Ромадовку нужно? Нужно! А Шевченко, Богдана Хмельницкого. Продолжаются работы в больнице скорой помощи – это должна быть очень серьезная крутая больница. Нужно это все делать? Конечно, что нужно..." – сказал он.

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В итоге градоначальник добавил, что "бросить это все на произвол судьбы – несерьезно, потому я иду (на выборы львовского мэра. – Ред.).

Видео: Facebook / Андрей Садовой

Стоит отметить, что Садовой руководит Львовом с 2006 года.

Как известно, 25 октября в Украине пройдут местные выборы (если им не помешает эпидемия коронавируса). Избирательная кампания "накроет" всю Украину: выбирать будут сельские, городские, районные и областные советы, мэров городов.

А в парламенте тем временем кипит работа над изменениями в Избирательный кодекс. Так, например, "слуги народа" предлагают понизить необходимый порог избирателей в громадах для проведения там выборов по мажоритарке с 90 тыс. до 15 тыс. То есть в областные и городские советы с количеством избирателей от 15 тыс. независимые кандидаты баллотироваться не смогут – только от партий. Читайте подробнее, что изменится для избирателей и кандидатов.

Как выглядит новый бюллетень для осенних выборов, смотрите на видео:

Видео: facebook.com/lozynskyi.roman

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