Схватили на улице и затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на Закарпатье

В Закарпатской области полиция задержала четырех мужчин, которые подозреваются в групповом изнасиловании женщины 6 декабря.

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Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Закарпатья в Facebook.

"Около 6 утра (6 декабря. – Ред.) патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они поехали на место происшествия... Женщина сквозь слезы рассказала о страшном происшествии, которое час назад с ней случилось", – говорится в сообщении.

По словам потерпевшей, четверо мужчин "другой национальности" схватили ее на улице и силой посадили в авто. После чего привезли в свой дом и изнасиловали.

Приехав по указанному женщиной адресу, полицейские обнаружили там четырех вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница, а также в ходе осмотра двора дома нашли разорванную одежду женщины.

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Все подозреваемые задержаны, ведется следствие.

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