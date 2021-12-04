Сильный мороз и снегопад: в Карпатах для туристов открыли пункты обогрева

Там размещена техника повышенной проходимости, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь водителям

В Карпатах появились пункты обогрева. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 4 декабря, спасатели развернули мобильные пункты обогрева на четырех карпатских перевалах. Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

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Где развернуты пункты обогрева?

На перевалах:

Яблуницком

Буковецком

Кривопольском

Вышковском

Люди могут согреться и отдохнуть в теплых палатках, выпить горячего чая, подзарядить мобильные телефоны.

Также здесь размещена техника повышенной проходимости, чтобы, в случае необходимости, оказать помощь водителям.

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Всего для оказания помощи населению в пунктах обогрева на карпатских перевалах привлечено 4 единицы техники и 12 чрезвычайников.

Погода на 4 декабря

В Украине в субботу, 4 декабря, будет облачная и дождливая погода на юге и востоке страны.

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На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.