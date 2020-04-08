Скандал из-за COVID-19 на Прикарпатье: мужчине не сделали тест, перед смертью он заразил всю семью

В Ивано-Франковской области разгорелся скандал вокруг смерти мужчины, инфицированного коронавирусом.

Как рассказал зять покойного, Дмитрий Соболь, родителям его жены местные врачи долго не могли поставить диагноз и не сделали ПЦР-тест, хотя у супругов были явные симптомы коронавируса, и накануне они контактировали с людьми, которые только вернулись из Италии, сообщают "Факты".

По мнению мужчины, была упущена целая неделя, а в критический момент, когда больной не смог дышать, его из Коломыи повезли в областной центр (хотя необходимый аппарат искусственной вентиляции легких был в соседней больнице Коломыи). До областной больницы, которая находилась в 60 километрах от райцентра, мужчину не довезли — он умер в дороге.

"Теперь мы знаем, что значит лечение от коронавирусной инфекции в украинской провинции. Когда родители обратились к семейному врачу, они пожаловались на повышенную температуру, кашель, и сообщили, что недавно общались с соседями, которые только вернулись из Италии. Соседи уже тоже лежали с повышенной температурой (позже их госпитализировали и подтвердили COVID-2019). Разве это не было основанием для того, чтобы заподозрить у родителей коронавирус", - объяснил Соболь.

Также он сообщил, что "семейный врач не посчитала нужным направлять маму с папой на тесты и вообще как-либо их обследовать".

"Сказала, что эти симптомы "незначительные" и посоветовала им пить чай и побольше воды. При этом сказала, что прийти к ним не может, потому что вроде как сама болеет", – добавил мужчина.

Соболь отметил, что первые симптомы у его тестя появились 15 марта. Но тогда это было незначительное повышение температуры (не выше 38) и слабый кашель. А через два дня температура поднялась у его жены.

"У мамы она сразу была выше 38. Уже потом, проконсультировавшись с врачами, мы узнали, что у папы могло не быть высокой температуры из-за сахарного диабета – у зараженных коронавирусом диабетиков наблюдалась такая особенность. Но в тот момент этого никто не знал, и семейный врач, которой родители позвонили 20 марта, ничего об этом не сказала. Тем симптомам, которые ей по телефону описали родители, врач не придала особого значения", – рассказал родственник умершего.

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Мужчина добавил, что семья обращалась на всевозможные горячие линии: Национальной службы здоровья, Минздрава, на горячую линию COVID-19 в Ивано-Франковской области… Но нигде не могли ничего посоветовать.

"Все отвечали: "Звоните семейному врачу. У нас только такая инструкция". Мы объясняли, что семейный врач сама сейчас болеет, но бесполезно. Родители стали искать другие пути, и с помощью знакомых договорились, чтобы их все же приняли в больнице в Коломые. Приехали. Врач их послушала. Сказала, что у мамы сильные хрипы, а папа здоров", - рассказал он.

По его словам, ни рентгена, ни анализов, ни тем тестов на коронавирус никто не делал: маме прописали антибиотики, и родителей отправили домой.

"После этого мы связались с главврачом Снятинской райбольницы (начальником семейного врача родителей), и он разрешил госпитализацию мамы. Ее по "скорой" забрали в Коломыйскую районную инфекционную больницу. Папа остался дома", – отметил Соболь.

Он подчеркнул, что первые четыре дня женщине кололи антибиотики, но ее состояние только ухудшалось – температура была выше 39, появился сильный кашель. Рентген показал пневмонию.

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"В эти дни медперсонал приходил к ней только в защитных костюмах. Потом ей сделали экспресс-тест на коронавирус, который показал негативный результат. Мы думали, что результат ПЦР-теста (который считается достовернее) будет позже. Но, как потом выяснилось, ПЦР-тест маме никто не сделал. Хотя соседей, с которыми контактировали родители, к тому времени уже отвезли в Ивано-Франковск, где у всей семьи подтвердился COVID-19. После результатов экспресс-теста врачи приходили к маме уже без защитных костюмов. Маму перевели из одиночной в обычную палату, где были другие пациенты. И мама ведь могла их заразить…" – добавил он.

По словам Соболя, в больнице никто не думал о возможном заражении, а "врач мамы даже говорил нам, что, наверное, она "симулирует, потому что ей не хватает внимания".

В свою очередь, состояние тестя до 24 марта было более-менее нормальным, а потом начала повышаться температура, и доходила до 37,9. Узнав, что соседей отвезли в Ивано-Франковск с коронавирусом, папа тут же позвонил семейному врачу.

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"Она сказала ему принимать какие-то препараты, но ни о тестах, ни о госпитализации не было и речи. Папа принимал эти препараты, но лучше не становилось. А 27 марта — резкое ухудшение. Отец даже не успел нам позвонить. Мы об этом узнали после звонка по поводу дезинфекции дома родителей. Оказалось, отца отвезли в больницу в Коломые, а оттуда решили везти в Ивано-Франковск. Папе было очень тяжело говорить. Он начал задыхаться. Врачи из Коломыи подтвердили, что его состояние тяжелое. А через час мы узнали, что он умер в дороге", - резюмировал Соболь.

Мужчина заявил, что не понимает, зачем нужно было везти задыхающегося мужчину в областной центр, если необходимый ему аппарат ИВЛ был в Коломые.

"После смерти отца лечащие врачи мамы вдруг забеспокоились. Опять стали приходить к ней в защитных костюмах. И тут-то и выяснилось, что ПЦР-тест они тогда так и не сделали, почему-то не посчитав это важным. После смерти папы сделали. ПЦР-тест показал положительный результат. То есть это все-таки был коронавирус. Хотя два экспресс-теста показывали негативный результат. Маму забрали в Ивано-Франковскую областную больницу", – рассказал он.

По факту смерти 61-летнего мужчины в полиции открыли уголовное производство. Вскрытие показало, что причиной его смерти стала вирусная пневмония. В областном департаменте здравоохранения утверждают, что вины врачей в произошедшем нет — дескать, семейный врач действовала по протоколу и не нарушила инструкций.

"Когда мы поняли, что родители, вероятнее всего, заразились коронавирусом, мы подняли на ноги всех, кого могли. Еле добились, чтобы маму госпитализировали — "по инструкциям" ведь было не положено. И мы все равно потеряли отца… Семейный врач, которая за это время даже ни разу его не видела, называла его симптомы незначительными, а у него в это время развивалась двусторонняя пневмония. Было упущено драгоценное время. И ведь не исключено, что врачи, которые несколько дней контактировали с мамой без защиты, уже тоже заразились. Остается надеяться, что они изолированы", - подчеркнул Соболь.

Напомним, что по состоянию на утро 8 апреля в Украине официально было подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусной инфекцией , 35 человек выздоровели и еще для 52 диагноз оказался смертельным.

За сутки зафиксировано 206 новых случаев заражения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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