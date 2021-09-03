Четверо погибших и неисправные тормоза: все подробности ДТП с фурой во Львовской области (обновляется)

Сегодня на улице Самборской в городе Рудки (Львовская область) произошло жуткое ДТП. Тягач "Рено" не справился с управлением, в результате чего погибли четыре человека. Сайт "Сегодня" узнал подробности происшествия.
На данный момент известно, что водитель грузовика и две женщины погибли на месте ЧП. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла.
Превысил ли водитель скорость
Сайт "Сегодня" поинтересовался у спикера полиции Львовской области Светланы Добровольской, из-за чего произошло ДТП.
"Превысил ли водитель тягача скорость или была другая причина – полиция выясняет это", – ответила Добровольская.
Отказали тормоза
Как рассказал сайту "Сегодня" заместитель мэра по гуманитарным вопросам города Рудки Роман Биндас, скорее всего у водителя отказали тормоза и поэтому он не справился с управлением.
"Насколько мне известно, в грузовике отказали тормоза. Когда водитель это понял, то начал вовсю сигналить, оповещая другие машины, отгоняя их таким образом от себя. Обо всем этом мне сообщил наш участковый. Истину установит экспертиза", – рассказал Роман Биндас.
Что известно о погибших
Всего сейчас известно о четверых погибших. Кроме водителя и девочки-пешехода погибли еще две женщины.
" По предварительной информации они были на улице, но были ли пешеходами или покупателями магазина – на этот вопрос ответить пока сложно. Устанавливаем. Женщины погибли на месте, девочка умерла в больнице несмотря на старания врачей", – говорит нам спикер полиции Добровольская.
Как позже стало известно, в аварии пострадала еще одна молодая девушка.
"Мне стало известно, что кроме погибших людей есть и одна травмированная девушка, студентка колледжа. Насколько известно, ей оторвало ногу. Девочке, которая умерла в больнице, было около 10-11 лет. Во время аварии кабину машины отбросило метров на 10, такой силы был удар. Сейчас выясняется, не пострадал ли кто-нибудь еще. Не исключено, что под обломками могут быть еще люди", – сказала нам секретарь мэрии города Рудки Светлана Винницкая.
Видео момента ДТП
На видео, которое опубликовала полиция, видно, что тягач мчит по улице на большой скорости, едва не задел микроавтобус и врезался в магазин на повороте.
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