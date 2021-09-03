Четверо погибших и неисправные тормоза: все подробности ДТП с фурой во Львовской области (обновляется)

На видео видно, что тягач мчит по улице на большой скорости, едва не задел микроавтобус и врезался в магазин на повороте

Последствия аварии в Рудках. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня на улице Самборской в ​​городе Рудки (Львовская область) произошло жуткое ДТП. Тягач "Рено" не справился с управлением, в результате чего погибли четыре человека. Сайт "Сегодня" узнал подробности происшествия.

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На данный момент известно, что водитель грузовика и две женщины погибли на месте ЧП. Кроме того, травмы получила несовершеннолетняя девушка-пешеход, которая была доставлена в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, пострадавшая умерла.

Превысил ли водитель скорость

Сайт "Сегодня" поинтересовался у спикера полиции Львовской области Светланы Добровольской, из-за чего произошло ДТП.

"Превысил ли водитель тягача скорость или была другая причина – полиция выясняет это", – ответила Добровольская.

Магазин сильно пострадал. Фото: Нацполиция Львоской области/Facebook

Отказали тормоза

Как рассказал сайту "Сегодня" заместитель мэра по гуманитарным вопросам города Рудки Роман Биндас, скорее всего у водителя отказали тормоза и поэтому он не справился с управлением.

"Насколько мне известно, в грузовике отказали тормоза. Когда водитель это понял, то начал вовсю сигналить, оповещая другие машины, отгоняя их таким образом от себя. Обо всем этом мне сообщил наш участковый. Истину установит экспертиза", – рассказал Роман Биндас.

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Фура в смятку. Фото: Нацполиция Львовской области/Facebook

Что известно о погибших

Всего сейчас известно о четверых погибших. Кроме водителя и девочки-пешехода погибли еще две женщины.

" По предварительной информации они были на улице, но были ли пешеходами или покупателями магазина – на этот вопрос ответить пока сложно. Устанавливаем. Женщины погибли на месте, девочка умерла в больнице несмотря на старания врачей", – говорит нам спикер полиции Добровольская.

Медики работали на месте ЧП. Фото: Нацполиция львовской области/Facebook

Как позже стало известно, в аварии пострадала еще одна молодая девушка.

"Мне стало известно, что кроме погибших людей есть и одна травмированная девушка, студентка колледжа. Насколько известно, ей оторвало ногу. Девочке, которая умерла в больнице, было около 10-11 лет. Во время аварии кабину машины отбросило метров на 10, такой силы был удар. Сейчас выясняется, не пострадал ли кто-нибудь еще. Не исключено, что под обломками могут быть еще люди", – сказала нам секретарь мэрии города Рудки Светлана Винницкая.

Видео момента ДТП

На видео, которое опубликовала полиция, видно, что тягач мчит по улице на большой скорости, едва не задел микроавтобус и врезался в магазин на повороте.

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