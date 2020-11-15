Как выглядит рассвет на заснеженном высокогорье Карпат: видео

Черногорский горный поисково-спасательный пост опубликовал видео с рассветом на горе Поп Иван.

По состоянию на утро на Черногорском хребте облачно с прояснениями.

Читайте также: Регионы накроют дожди: прогноз погоды на 15 ноября

Ветер северо-западной 5-6 м/с. А температура воздуха достигает 2 градусов мороза.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А прежнюю обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

Также Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном полюсе в данный момент весна.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться