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Как выглядит рассвет на заснеженном высокогорье Карпат: видео

15 ноября, 09:29

Мария Журенко Мария Журенко

Температура воздуха в горах 2 градуса мороза

Черногорский горный поисково-спасательный пост опубликовал видео с рассветом на горе Поп Иван.

По состоянию на утро на Черногорском хребте облачно с прояснениями.

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Ветер северо-западной 5-6 м/с. А температура воздуха достигает 2 градусов мороза.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах гору Поп Иван Черногорский покрыло снегом. Температура воздуха опустилась до -2 градусов. А прежнюю обсерваторию Белый Слон покрыло снегом.

Также Антарктическую украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Полярники показали необычные для Украины зимние фото, хотя на Южном полюсе в данный момент весна.

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