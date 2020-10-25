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"Спасибо любимой теще": Садовой нашел паспорт и проголосовал (видео)

25 октября, 18:31

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Первая попытка львовского мэра была неудачной, но его теща решила проблему

Мэр Львова Андрей Садовой, у которого едва не сорвалось голосование, таки попал на избирательный участок и отдал свой голос.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Днем его голосование было под угрозой срыва из-за утери паспорта, но его удалось отыскать благодаря теще.

"Нашли! Спасибо любимой теще Марии Михайловне. Взяла кризисную ситуацию под свой контроль, организовала поиски и достигла результата. Хорошая теща на вес золота!" – написал Садовой и отправился голосовать.

В тренде
В Донецкой области избирателю выдали уже заполненный бюллетень

Как сообщали новости "Сегодня", согласно данным Гражданской сети "ОПОРА", по состоянию на 16:00 явка избирателей достигла 27%. А вот на 13:00 Центральная избирательная комиссия сообщала, что наибольшая явка зафиксирована в Одесской области – 26%, потом в Донецкой области – 22%. Меньше всего людей пришло на участки в Ивано-Франковской и Черновицкой областях – всего по 14%. Читайте все подробности голосования и первые результаты.

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Тем временем в Нацполиции сообщали, что количество нарушений на выборах в Украине резко возросло. Киев, Киевская и Днепропетровская области – лидеры антирейтинга по количеству нарушений на участках.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Львов местные выборы Андрей Садовой выборы 2020

Источник: Сегодня

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