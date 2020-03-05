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Страшный пожар в Черновицкой области: погибли трое детей

5 марта, 10:42

Тина Наринецкая

Огонь вспыхнул в жилом доме

В Черновицкой области в частном жилом доме вспыхнул пожар. Огне погибли четыре человека, в том числе трое детей, сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Трагедия случилась сегодня, 5 марта, в Ленкивцы Кельменецкого района.

"В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека из них 3 ребенка 2013, 2014 и 2017 рождения", – говорится в сообщении.

Помощь пожарных на месте уже не понадобилась, ведь огонь погас сам. Приехавшие на место спасатели разбирали завалы сгоревшего дома.

"От ГСЧС для разбора завалов были привлечены 8 чел. в / с и 1 ед. техники", - добавили в ГСЧС.

Напомним, не так давно спасатели на Закарпатье вынесли из огня четырех человек. Двое из них – пожилые люди, и самостоятельно из задымленных зданий выйти не смогли бы, говорят свидетели произошедшего. Пламя охватило один из двух смежных жилых домов.

Также мы писали, что в США пятилетний мальчик Ной Вудс вынес из пожара свою двухлетнюю сестру, после чего вернулся, чтобы спасти собаку. История произошла в американском штате Джорджия.

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