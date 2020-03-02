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В Киеве горела жилая высотка: спасли трех человек и двух котов (фото, видео)

2 марта, 15:42

Наталья Руда

ЧП произошло в 16-этажном доме на проспекте Правды

В Киеве после полудня в понедельник, 2 марта, загорелась квартира на 12-ом этаже 16-этажного жилого дома на проспекте Правды, 19/3. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

По прибытию спасателей было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат трехкомнатной квартиры. На момент возникновения пожара в квартире находился ее житель 1956 года, который и вызвал пожарных. По его словам, он открыл окна, чтобы выпустить дым, но это обусловило быстрое распространение пламени.

Спасатели эвакуировали с 13-го этажа два человека и двух домашних котов. Также, спасателям пришлось деблокировать дверь лифта, который застрял между восьмым и девятым этажами, чтобы спасти женщину.

В результате возгорания огнем были повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры.

При ликвидации пожара было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 26 человек личного состава. К счастью никто не пострадал.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в селе Садовое Барышевского района рано утром в понедельник, 2 марта, горел склад птицефабрики.

Также сообщалось о крупном пожаре в гостинице у заправки в Чабанах под Киевом.

Пожар в гостинице под Киевом Видео: ГУ ГСЧС Киевской области

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Киев высотка пожары

Источник: Сегодня

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