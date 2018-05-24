Стройка века: во Львовской области открывают Бескидский тоннель

Сегодня, 11:37

Этот проект "Укрзализныци" стал самым грандиозным за годы независимости страны

Как все начиналось. Фото: Т. Самотый
Как все начиналось. Фото: Т. Самотый

Во Львовской области сегодня, 24 мая, на перегоне Бескид – Скотарское регионального филиала "Львовская железная дорога" ОАО "Укрзализныця" состоится торжественное открытие нового Бескидского тоннеля.

"В торжествах по случаю этого исторического события примет участие руководство государства, в том числе и президент Украины Петр Порошенко", – сообщают в "Укрзализныця".

Бескидский тоннель — ж/д путь сквозь Карпаты, который является частью Львовской железной дороги. Он тянется между станциями Бескид и Скотарское в горном хребте, его длина — 1750 м. Тоннель был построен еще в 1886 году, но, со временем, его пропускной способности оказалось недостаточно, и было принято решение построить новый. Этот проект "Укрзализныци" стал самым грандиозным за годы независимости. Финансирует его Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития в рамках кредитного соглашения с "УЗ".

Ранее мы писали прямо со стройки, как продвигается создание тоннеля. Ведь  в начале боевых действий на Донбассе  на строительстве возникали вынужденные паузы — у подрядчика случались перебои со взрывчаткой. 

Также сообщалось, что министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозировал, что Бескидский тоннель откроют в 2017 году, однако этого не произошло.

 
Порошенко, Карпаты, железная дорога, тоннель

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"Сегодня"

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