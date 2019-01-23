Сутенерство и наркоторговля: в Черновцах полиция поймала организатора преступной схемы

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Черновицкой области.

Сутенерство и наркоторговля: в Черновцах полиция поймала организатора преступной схемы //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/851/e00/5c4851e001456.jpeg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/851/e00/5c4851e001456.jpeg 2019-01-23T13:40:00+02:00 Запад Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

В Черновцах копы задержали мужчину, который занимался сутенерством и распространял наркотики. Злоумышленник находил девушек в трудном денежном положении, втягивал их в занятие проституцией и "угощая" запрещенным товаром, делал наркозависимыми. Также наркотические и психотропные вещества мужчина распространял среди "клиентов".





Свою деятельность подозреваемый начал с июня 2018 года в Черновцах, сообщает пресс-служба ГУНП области.

Организатором преступной схемы оказался 36-летний буковинец. Первых трех "подопечных" он подыскал в социальных сетях. Половину выручки сутенер отдавал девушкам, половину оставлял себе. Во время обыска у злоумышленника изъяли амфетамин и "Субутекс". Мужчине избрана мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток.

По этим фактам продолжаются досудебные расследовании по ч. 1 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 307 (изготовление, хранение или пересылка наркотиков) УК Украины. За такие преступления нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в декабре в Винницкой области задержали сутенера-иностранца. Злоумышленник арендовал мотель, в котором заставлял молодых женщин оказывать сексуальные услуги дальнобойщикам из Турции и Болгарии. В случае отказа девушек мужчина угрожал выложить в Интернет компрометирующие видео.

Кроме этого,в Харьковской области задержали 27-летнего сутенера, который пытался продать в сексуальное рабство трех женщин. Украинок мужчина хотел вывезти в Мьянму.

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