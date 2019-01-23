Сутенерство и наркоторговля: в Черновцах полиция поймала организатора преступной схемы
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы
В Черновцах копы задержали мужчину, который занимался сутенерством и распространял наркотики. Злоумышленник находил девушек в трудном денежном положении, втягивал их в занятие проституцией и "угощая" запрещенным товаром, делал наркозависимыми. Также наркотические и психотропные вещества мужчина распространял среди "клиентов".
Свою деятельность подозреваемый начал с июня 2018 года в Черновцах, сообщает пресс-служба ГУНП области.
Организатором преступной схемы оказался 36-летний буковинец. Первых трех "подопечных" он подыскал в социальных сетях. Половину выручки сутенер отдавал девушкам, половину оставлял себе. Во время обыска у злоумышленника изъяли амфетамин и "Субутекс". Мужчине избрана мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток.
По этим фактам продолжаются досудебные расследовании по ч. 1 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 307 (изготовление, хранение или пересылка наркотиков) УК Украины. За такие преступления нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в декабре в Винницкой области задержали сутенера-иностранца. Злоумышленник арендовал мотель, в котором заставлял молодых женщин оказывать сексуальные услуги дальнобойщикам из Турции и Болгарии. В случае отказа девушек мужчина угрожал выложить в Интернет компрометирующие видео.
Кроме этого,в Харьковской области задержали 27-летнего сутенера, который пытался продать в сексуальное рабство трех женщин. Украинок мужчина хотел вывезти в Мьянму.
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