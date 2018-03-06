Свиная чума на Буковине: стало известно, грозит ли опасность людям

В двух районах Буковины из-за африканской чумы свиней был объявлен карантин, при этом в областном центре на рынках спокойно торгуют свининой.

Журналисты "Сегодня" выяснили, существует ли опасность в продаваемом мясе и не торгуют ли в городе зараженной свининой.

Как оказалось, свиная туша перед тем, как попасть на прилавок, должна выдержать две экспертизы. К продаже допускают лишь мясо и сало со справкой от ветеринара, а на самом рынке тщательно проверяют все компоненты – от внутренностей до головы, и, если свинина соответствует требованиям – ставят специальные штампы.

"Разрезаем и осматриваем все лимфоузлы, не увеличены ли они, нет ли кровоизлияний. Потому что при инфекционных болезнях, а особенно при африканской чуме, лимфоузлы изменены", – объяснила Дарья Лотоцкая, врач-ветсанэксперт лаборатории Калиновского рынка в Черновцах.

В свою очередь, продавщица мяса на этом рынке уверяет, что после вспышки чумы покупателей стало немого меньше, но люди все равно приходят, несмотря на свои опасения.

"Вчера женщина приходила, хотела 20 кг мяса. Но говорит: "Боюсь, потому что чума". А я ей говорю, что – вон, экспертиза, идемте, проверим еще раз. Да и все, женщина набрала и пошла", – рассказала торгующая на рынке Светлана Агатий.

Между тем, в областной госпотребслужбе уверяют, что на легальные рынки пораженное чумой мясо не попадет, но советуют просить у продавцов сопроводительные документы, и ничего не покупать на стихийных базарах.

"Ни одна служба не несет ответственности за то, что продается на стихийных", – отметил глава управления Госпотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк.

Тем временем, в карантинной зоне вируса африканской чумы остаются два района – Новоселицкий и Глыбочицкий: запрет на вывоз свинины отсюда наложен до конца марта.

Стоит добавить, что с тех пор, как АЧС была обнаружена на Буковине, ветеринары сожгли более двух тысяч свиных туш.

Отметим, что в Одесской области за 2017-й год было зафиксировано семь вспышек африканской чумы (в 2016-м было 23), что стало причиной колоссальных финансовых потерь для фермеров.

Тогда областные власти предложили усилить борьбу со стихийной торговлей и подключили к этой задаче полицию и общественность, а фермерам посоветовали не поить животных водой из рек, регулярно чистить вольеры и свинарники, кипятить пищевые отходы, прежде чем кормить ими животных.

Также мы писали о том, что африканская чума добралась до львовских свинок.