Тернопольская лже-волонтер попалась на краже золота

Женщина ходила по домам и просила помощи, а при случае – воровала ценные вещи

Женщина, которая называла себя волонтером и ходила по домам жителей Тернопольской и Львовской областей, якобы собирая помощь, обворовала несколько семей.

Так, в селе Комаровка, Тернопольской области, двери лже-волонтеру открыл ребенок и, поскольку родителей не было дома, пустил женщину погреться, а сам отправился смотреть телевизор.

В это время воровка зашла в соседнюю комнату, забрала золотые украшения на 20 тысяч гривен и спокойно покинула дом. Полицию вызвали родители мальчика, когда вернулись домой.

В тот же день мошенницу задержали во Львовской области и выяснили, что за несколько дней она обокрала не один дом.

Сама задержанная рассказала, что "мальчик нас пустил и пошел кино смотреть в другую комнату, а я зашла в спальню и там с тумбочки взяла золото".

Напомним, ранее полиция Харьковской области задержала главврача одной из больниц, который наживался на "мертвых душах".

А в Запорожской области полиция раскрыла мошенников, собравших пять миллионов гривен от имени губернатора якобы на нужды АТО.