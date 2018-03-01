Тернопольская лже-волонтер попалась на краже золота

Сегодня, 13:15

Женщина ходила по домам и просила помощи, а при случае – воровала ценные вещи


Женщина, которая называла себя волонтером и ходила по домам жителей Тернопольской и Львовской областей, якобы собирая помощь, обворовала несколько семей.

Так, в селе Комаровка, Тернопольской области, двери лже-волонтеру открыл ребенок и, поскольку родителей не было дома, пустил женщину погреться, а сам отправился смотреть телевизор.

В это время воровка зашла в соседнюю комнату, забрала золотые украшения на 20 тысяч гривен и спокойно покинула дом. Полицию вызвали родители мальчика, когда вернулись домой.

В тот же день мошенницу задержали во Львовской области и выяснили, что за несколько дней она обокрала не один дом.

Сама задержанная рассказала, что "мальчик нас пустил и пошел кино смотреть в другую комнату, а я зашла в спальню и там с тумбочки взяла золото".

Напомним, ранее полиция Харьковской области задержала главврача одной из больниц, который наживался на "мертвых душах".

А в Запорожской области полиция раскрыла мошенников, собравших пять миллионов гривен от имени губернатора якобы на нужды АТО.
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"Сегодня"

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