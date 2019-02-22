Тернопольские строители раскопали загадочное подземелье

По разным версиям, подземелье использовали бойцы УПА или евреи, скрываясь от нацистов

В Черткове нашли загадочное подземелье. Фото: Сегодня

Тернопольские строители раскопали загадочное подземелье //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/02a/cc0/5c702acc06438.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/02a/cc0/5c702acc06438.png 2019-02-22T19:02:16+02:00 Запад По разным версиям, подземелье использовали бойцы УПА или евреи, скрываясь от нацистов

В Тернопольской области во время ремонта канализации в Черткове рабочие раскопали подземелье, в котором нашли кровати и разбросанные вещи.

Предполагают, что находка была криивкой бойцов УПА, а городские власти исследуют находку и думают над тем, чтобы превратить ее в туристический памятник.

"Находили кости, черепа, находили кувшины. Уже при Союзе находили в подвале кувшины с золотом", – отметил местный житель Андрей Провальный.

Жители Черткова рассказывают, что их город – довольно древний, а в старой части людям не раз попадались интересные находки.

Так несколько дней назад коммунальщики выехали на ремонт придомовой канализации, а когда заменили 150-летнюю австрийскую трубу, земля в этом месте вдруг провалилась.

"Мы канализационную сделали трубу, но увидели какой-то ход. И тогда взяли селфи-палку, сделали фотографии", – вспомнил Олег Недокус, заместитель городского головы Черткова по вопросам ЖКХ.

В котловане, раскопанном коммунальщиками, видна часть свода, характерного для подземелий. Через щель можно увидеть две металлических койки и разбросанные вокруг вещи и коробки.

По одной из версий, тут находилось укрытие. Местные жители предполагают, что это – криивка украинских повстанцев, а краеведы утверждают, что в подземелье во время Второй мировой войны могли прятаться евреи.

"Подвал использовался как укрытие. То есть, люди там жили. Моя версия – что это связано с нацистской оккупацией, поскольку это еврейский квартал", – объяснил краевед Александр Степаненко.

Городские власти распорядились исследовать котлован и открыть вход в укрытие. Говорят, что он имеет историческую ценность и его признают памятником.

"Если эти вещи, которые там оставлены и напоминают о трагических событиях или историю, то мы это сохраним. И если это важно, то мы сделаем это коммунальной собственностью города, этот подвал, и сделаем какой-то туристический маршрут", – заверил Владимир Шматько, городской голова Черткова.

Пока что коммунальщики готовятся раскапывать вход в подземелье. Говорят, что там, возможно, есть еще несколько комнат. Они надеются обнаружить уникальные вещи, которые прояснят, кто и для чего использовал подвал.

Напомним, не так давно в центре Тернополя откопали артиллерийский снаряд. Ранее мы сообщали, как харьковский школьник нашел возле детского сада гранату. Специалисты опознали в найденном предмете ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

А в Закарпатской области 57-летний житель села Торунь Межгорского района погиб во дворе собственного дома от взрыва снаряда времен Второй мировой войны. Опасную находку мужчина обнаружил в поле и принес ее домой "на испытания".

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