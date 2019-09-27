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Тетрис Челендж: Львовские спасатели, патрульные и бригады "скорых" подключились к флешмобу

27 сентября, 20:24

Целью акции было привлечь внимание водителей к осторожности за рулем

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Во Львове спасатели, патрульные и бригады "скорой" помощи подключились к международному флешмобу "Тетрис Челлендж": они выложили на дорогу все свое снаряжение – от рации до аппарата искусственного дыхания и сфотографировались с ним лежа.

Таким образом они пытались привлечь внимание к большому количеству ДТП: с начала года в области произошло почти семь тысяч аварий, в который погибли почти 160 человек и 1300 пострадали.

"Вероятно, водители увидят данный челлендж и задумаются, стоит ли нарушать правила дорожного движения и стоит ли нарушать выпивать алкоголь за рулем – это самые оновные причины ДТП с потерпевшими", – заявил Марьен Шпитак, спикер патрульной полиции Львовской области.

Напомним, 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков в Житомирской области столкнулись автобус и грузовик. Жертвами ДТП стали девять человек, еще десять – госпитализировали.

А 21 сентября в Одесской области столкнулись грузовик и маршрутка, полная пассажиров. Погибли девять человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

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Львов спасатели медики Львовская область патрульные

Источник: Сегодня

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