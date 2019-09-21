Страшное ДТП в Одесской области: появились новые фото, видео и подробности

В результате аварии погибли девять человек и еще четверо получили ранения

В результате страшного ДТП в Одесской области, когда грузовик врезался в маршрутку, наполненную пассажирами, погибли девять человек, и, по последним данным, еще четверо получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское, маршрутный автобус Mercedes направлялся в Одессу, а грузовик – во встречном направлении.

"Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – заявили полицейские.

По словам спасателей, автобус №52 "Одесса-Великодолинское" врезался в автоцистерну, а сотрудников ГСЧС привлекли, чтобы извлечь пострадавших и погибших из покореженной маршрутки.

Происшествие было квалифицировано по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек".

Между тем, очевидцы заявили, что все погибшие были пассажирами маршрутки, у которой от сильного удара снесло левую часть и микроавтобус перевернулся.

Также в сети появилась запись, на которой видно, как из бензовоза выбирается водитель. Он почти не пострадал.

Движение транспорта по дороге "Одесса-Овидиополь" было затруднено на протяжении практически всего дня.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Николаевской области в тройном ДТП погибли две женщины.

Также напомним, за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек, сообщает в пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram