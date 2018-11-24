Третьеклассник из Черновцов собирает кубик Рубика за считанные секунды
Мальчик мечтает освоить электронный кубик
Кубик Рубика снова становится популярным среди школьников. Современный стоит около 100 гривен, но за чемпионские придется выложить чуть больше денег. С ними украинские школьники выступают на соревнованиях по скоростной сборке и даже устанавливают рекорды.
Третьеклассник Сергей Гоюк из Черновцов самый ловкий в своей возрастной категории по всей стране. Обычно в школу он кубики не приносит, но ради мастер-класса для своих друзей он сделал исключение.
Третьеклассник собрал уже более тридцати кубиков. Родители сына поддерживают.
"Иметь такого сына – это удовольствие, потому что он все делает быстро, как и свои кубики крутит. Ну, и развитие логического мышления, вообще мышления, ибо как те все формулы запомнить и различные виды кубиков", – рассказала мама мальчика.
Собирать кубики Рубика Сергей начал полтора года назад, а уже через месяц уговорил отца поехать на соревнования во Львов. С тех пор, говорят родители, сына не остановить. Он составляет цветные квадраты по формулам, которых знает уже больше сотни. Новая игрушка, которую он хочет освоить – электронный кубик. Он светится, заряжается и подключается к смартфону.
Ранее сообщалось, что робот собрал кубик Рубика за 0,38 секунды.
Вы сейчас просматриваете новость "Третьеклассник из Черновцов собирает кубик Рубика за считанные секунды". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"