Третьеклассник из Черновцов собирает кубик Рубика за считанные секунды

Кубик Рубика снова становится популярным среди школьников. Современный стоит около 100 гривен, но за чемпионские придется выложить чуть больше денег. С ними украинские школьники выступают на соревнованиях по скоростной сборке и даже устанавливают рекорды.

Третьеклассник Сергей Гоюк из Черновцов самый ловкий в своей возрастной категории по всей стране. Обычно в школу он кубики не приносит, но ради мастер-класса для своих друзей он сделал исключение.

Третьеклассник собрал уже более тридцати кубиков. Родители сына поддерживают.

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"Иметь такого сына – это удовольствие, потому что он все делает быстро, как и свои кубики крутит. Ну, и развитие логического мышления, вообще мышления, ибо как те все формулы запомнить и различные виды кубиков", – рассказала мама мальчика.

Собирать кубики Рубика Сергей начал полтора года назад, а уже через месяц уговорил отца поехать на соревнования во Львов. С тех пор, говорят родители, сына не остановить. Он составляет цветные квадраты по формулам, которых знает уже больше сотни. Новая игрушка, которую он хочет освоить – электронный кубик. Он светится, заряжается и подключается к смартфону.

Ранее сообщалось, что робот собрал кубик Рубика за 0,38 секунды.