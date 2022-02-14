Угроза вторжения РФ: план защиты Львова в случае нападения

В городе приняли список решений на случай полномасштабного вторжения России

В городе обсуждают действия в случае нападения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Главная тема – военная угроза со стороны России.

Об этом написал мэр города Андрей Садовой в Telegram.

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Повестка дня касается исключительно обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города на случай чрезвычайной ситуации.

"Ниже приведу перечень решений, которые сегодня приняли. Они без конкретики, потому что есть вещи, которые нужно готовить, но нельзя озвучивать. Это, в первую очередь, обусловлено нашей с вами безопасностью", – написал Садовой.

Кратко о принятых решениях:

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Вода. В городе рассматривают разные возможности автономной подачи воды жителям львовской общины на случай полной остановки водопроводной сети.

Медицина. Руководители медучреждений получили задание увеличить объем банка крови и обеспечить ее необходимое количество. Это касается медикаментов, медицинских средств и продуктов питания. В одной из больниц Львова будет обустроена подземная операционная и палата стационарного лечения больных.

Электроэнергия. Важно обеспечить альтернативные источники питания для функционирования стратегических предприятий.

Коммуникация и оповещение. На случай, если традиционные средства связи будут отключены или отсутствует электроэнергия. Город должен обеспечить альтернативные пути коммуникации с населением.

Угроза вторжения России

Россия разместила около границ Украины примерно 109-тысячную армию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией. Он добавил, что Харьков может быть оккупирован.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулиба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

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