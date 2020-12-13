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Умер известный украинский философ

13 декабря, 15:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Роман Кись скончался в возрасте 71 года

В возрасте 71 года ушел из жизни известный украинский этнолог, философ, культуролог и поэт Роман Кись.

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Об этом в Facebook сообщила организация PEN Ukraine.

"Сегодня ночью умер украинский философ, антрополог, этнолингвист и поэт Роман Кись. Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям и родным. Светлая память", – говорится в сообщении.

Роман Кись был старшим научным сотрудником Института народоведения Национальной академии наук Украины.

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Он лауреат премии НАН Украины им. Колессы, был главным редактором религиозно-философского альманаха "Transfiguratio/Преображение".

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Ранее мы писали, что на 88-м году жизни на Днепропетровщине скончался участник освободительной борьбы и бывший политзаключенный Василий Цапик.

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