Умер известный украинский философ

В возрасте 71 года ушел из жизни известный украинский этнолог, философ, культуролог и поэт Роман Кись.
Об этом в Facebook сообщила организация PEN Ukraine.
"Сегодня ночью умер украинский философ, антрополог, этнолингвист и поэт Роман Кись. Выражаем искренние соболезнования коллегам, друзьям и родным. Светлая память", – говорится в сообщении.
Роман Кись был старшим научным сотрудником Института народоведения Национальной академии наук Украины.
Он лауреат премии НАН Украины им. Колессы, был главным редактором религиозно-философского альманаха "Transfiguratio/Преображение".
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