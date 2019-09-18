Ушел из дому и не вернулся: на Волыни застрелили мужчину

/ Фото: Pixabay

В Волынской области полицейские обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы 46-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Так, в полицию обратилась сожительница погибшего с заявлением о том, что накануне утром ее муж ушел из дома и не вернулся. Тело мужчины нашли 17 сентября на окраине города Ковель.

С целью окончательного установления времени и причин смерти его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По факту умышленного убийства следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления и привлечения их к ответственности.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве . При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

Кроме этого, в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram