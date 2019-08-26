В Одесской области на КПП застрелили военнослужащего

Во время наряда на КПП мужчина выстрелил в голову сослуживцу

В Одесской области задержан военнослужащий, который застрелил сослуживца. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что инцидент случился днем 25 августа в селе Дачное Беляевского района, где дислоцируется 35-я отдельная бригада морской пехоты.

"По предварительным данным, находясь в наряде на КПП, военнослужащий выстрелил в голову из автоматического оружия сослуживцу. В результате ранения, несовместимого с жизнью, матрос-срочник скончался", – сообщили в главке.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, подозреваемого задержали.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, адвокат Александр Иванов был застрелен из автоматического оружия возле СИЗО. на данный момент на месте преступления работает следственная группа. Местные СМИ также сообщают, что раньше Александр Иванов работал в правоохранительных органах. Известно, что нападавшие стреляли из автомобиля ВАЗ-2109 красного цвета.

Кроме этого, мы сообщали, что в Ореховском районе Запорожской области 16-летняя девушка случайно выстрелила в лицо своей 17-летней подруге. Пострадавшую госпитализировали, а по факту неосторожного обращения с оружием открыли уголовное производство.

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