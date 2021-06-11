Ушли на ночную рыбалку и не вернулись: в Тернопольской области ищут двух школьников

На берегу реки нашли вещи мальчиков – сейчас их поиски продолжаются

В Тернопольской области исчезли двое 16-летних парней Сюсяйло Игорь и Харук Петр. Они пошли на ночную рыбалку и плавали на лодке по Днестру.

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Об этом сообщает "Досье 102".

По данным полиции, ночью 11 июня вблизи села Устечко Чертковского района подростки пошли на рыбалку на Днестр. Они поплыли на лодке, и их местонахождение до сих пор неизвестно.

Коллаж "Сегодня"

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В ГСЧС Тернопольской области отметили, что ребята перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в три часа ночи.

Во время поисков на берегу реки нашли одежду пропавших юношей. Сейчас их поиски продолжаются.

Напомним, в Покрове Днепропетровской области 8-летнего мальчика, который потерялся неделю назад, нашли мертвым. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места проживания.

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