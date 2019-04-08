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В Харькове ночью взорвали и "обчистили" банкомат

Сегодня, 10:06

Взрывное устройство привели в действие дистанционно

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харькове ночью взорвали и "обчистили" банкомат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/af2/bd0/5caaf2bd04753.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/af2/bd0/5caaf2bd04753.jpeg Харьков Взрывное устройство привели в действие дистанционно

В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали с него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

Инцидент произошел около 3:35 на улице Валдайской в Основянском районе города. Как выяснили эксперты, внутри банкомата привели в действие самодельную взрывчатку (Взрывчатое вещество, объединенное со взрывателем – ред.). Устройство привели в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. В результате взрыва никто не пострадал.

 "Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Все обстоятельства устанавливаются", – отметили в полиции.

Напомним, ранее, в ночь на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская. 

Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.

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Тег Харьков, взрыв, ограбление, банкомат, взрывчатка

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