В Харькове ночью взорвали и "обчистили" банкомат
Взрывное устройство привели в действие дистанционно
В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали с него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.
Инцидент произошел около 3:35 на улице Валдайской в Основянском районе города. Как выяснили эксперты, внутри банкомата привели в действие самодельную взрывчатку (Взрывчатое вещество, объединенное со взрывателем – ред.). Устройство привели в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. В результате взрыва никто не пострадал.
"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Совершение данного преступления наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Все обстоятельства устанавливаются", – отметили в полиции.
Напомним, ранее, в ночь на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская.
Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.
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