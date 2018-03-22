В Черновцах горел транспортный колледж: эвакуировали более 340 человек
Внутри помещения находились студенты и преподаватели, пожар тушили почти три часа
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС
В Черновцах сегодня, около 11.50 начался пожар в помещении Черновицкого транспортного колледжа. К месту происшествия были направлены все имеющиеся пожарно – спасательные подразделения города. Возгорание произошло на мансардном этаже здания, с последующим распространением огня на чердак.
Сложность тушения пожара заключалась в том, что здание старой застройки, и огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям. На момент возгорания в помещении находились студенты и преподаватели. Всего пожарные эвакуировали из колледжа 343 человека.
"В 13:03 пожар был локализован, а в 14:24 ликвидирован на площади 250 кв.м. К тушению огня привлекалось 16 единиц техники и 61 человек личного состава. В результате пожара поврежден чердак. Здание учебного заведения от уничтожения спасено. Причина пожара устанавливается", – сообщают в ГСЧС.
Напомним, на днях в Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись или почти шесть часов, с часу дня до семи вечера. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.
Ранее сообщалось, что на Буковине во время грозы молния сожгла деревянный дом на краю села. ЧП произошло в селе Довгопилля Путильского района. Пожар местные жители заметили, когда огнем было охвачено практически все строение.
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