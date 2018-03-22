В Черновцах горел транспортный колледж: эвакуировали более 340 человек

Сегодня, 19:35

Внутри помещения находились студенты и преподаватели, пожар тушили почти три часа


На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

На месте пожара. Фото: ГСЧС

В Черновцах сегодня, около 11.50 начался пожар в помещении Черновицкого транспортного колледжа. К месту происшествия были направлены все имеющиеся пожарно – спасательные подразделения города. Возгорание произошло на мансардном этаже здания, с последующим распространением огня на чердак.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что здание старой застройки, и огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям. На момент возгорания в помещении находились студенты и преподаватели. Всего пожарные  эвакуировали из колледжа  343 человека.

"В 13:03 пожар был локализован, а в 14:24 ликвидирован на площади 250 кв.м. К тушению огня привлекалось 16 единиц техники и  61 человек личного состава. В результате пожара поврежден чердак. Здание учебного заведения от уничтожения спасено. Причина пожара устанавливается", – сообщают в ГСЧС.

Напомним, на днях в  Черновцах на  Калиновском  рынке произошел мощный пожар.  С огнем боролись или почти шесть часов, с часу дня  до семи вечера. На ликвидации пламени  работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.

Ранее сообщалось, что на Буковине во время грозы молния сожгла деревянный дом на краю села.  ЧП произошло в селе Довгопилля Путильского района. Пожар местные жители заметили, когда огнем было охвачено практически все строение.
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Источник:

"Сегодня"

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