В Черновцах горел транспортный колледж: эвакуировали более 340 человек

В Черновцах сегодня, около 11.50 начался пожар в помещении Черновицкого транспортного колледжа. К месту происшествия были направлены все имеющиеся пожарно – спасательные подразделения города. Возгорание произошло на мансардном этаже здания, с последующим распространением огня на чердак.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что здание старой застройки, и огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям. На момент возгорания в помещении находились студенты и преподаватели. Всего пожарные эвакуировали из колледжа 343 человека.

"В 13:03 пожар был локализован, а в 14:24 ликвидирован на площади 250 кв.м. К тушению огня привлекалось 16 единиц техники и 61 человек личного состава. В результате пожара поврежден чердак. Здание учебного заведения от уничтожения спасено. Причина пожара устанавливается", – сообщают в ГСЧС.

Напомним, на днях в Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись или почти шесть часов, с часу дня до семи вечера. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.

Ранее сообщалось, что на Буковине во время грозы молния сожгла деревянный дом на краю села. ЧП произошло в селе Довгопилля Путильского района. Пожар местные жители заметили, когда огнем было охвачено практически все строение.