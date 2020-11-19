В Черновцах от коронавируса умер главврач больницы

Главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Анатолий Вдовичен умер от коронавируса. Медику было 67 лет.

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Об этом говорится на странице медучреждения в Facebook.

Отмечается, что Вдовичен был заслуженным врачом Украины, организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории, депутатом Черновицкого областного совета четвертого и шестого созывов. Там он занимал должность председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения.

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Напомним, ранее мы писали, что председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян заболел COVID-19 и двусторонней пневмонией. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 13 357 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это наибольший суточный прирост заразившихся с начала эпидемии.

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