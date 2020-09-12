В Черновцах полицейский на авто протаранил светофор и повис на заборе: фото

В Черновцах полицейский на BMW попал в ДТП, в результате авто повисло на заборе. Во время инцидента сотрудник полиции был не при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции Черновицкой области, ДТП произошло в ночь с пятницы на субботу, 12 сентября. Водитель не справился с управлением, наехал на светофор и протаранил забор. Проходить тест на алкогольное опьянение он отказался.

Фото из соцсетей

За рулем оказался 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области. Полиция начала служебное расследование.

"По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям полицейского. В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативном увольнении из рядов полиции", - сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, мы писали, что в жутком ДТП на трассе Киев – Чоп, где автомобиль Lexus въехал в фуру и сгорел, погиб 46-летний работник сектора реагирования патрульной полиции Броварского отдела полиции Руслан Синьков.

Также ранее в Киеве на Северном мосту произошло ДТП с участием иномарки BMW и полицейского автомобиля. Пьяный водитель сначала въехал в отбойник, а затем врезался и в патрульных.

Видео: Патрульная полиция Киева

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