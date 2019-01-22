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В Черновцах появилась альтернатива такси и общественному транспорту

Сегодня, 15:49

С помощью нового сервиса по городу можно проехаться даже бесплатно

В Черновцах появилась альтернатива такси и общественному транспорту Запад С помощью нового сервиса по городу можно проехаться даже бесплатно

В Черновцах появилась альтернатива такси и общественному транспорту. Горожане создали в интернете сервис, который помогает водителям и пассажирам находить друг друга. На него уже подписались более восьми сотен человек. Сколько платят черновчане за такие поездки – узнавали журналисты "Сегодня".

Теперь жители Черновцов, которые не хотят тратиться на такси, а на ожидание общественного транспорта у них нет времени, могут воспользоваться интернет-каналом "Подвези Черновцы". Там можно найти водителей, которые едут в том же направлении и готовы взять попутчиков. Стоимость проезда дороже, чем в общественном транспорте, но значительно дешевле, чем такси. Оплата за поездку равна двойной стоимости проезда в маршрутке – 10 гривен. Если водитель хочет, то может подвезти и бесплатно, но об этом он обязательно должен указать в своем сообщении.

Напомним, BlaBlaCar в Украине начнет брать деньги с пассажиров. С ноября-2018 пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 км, смогут бронировать места в автомобилях через BlaBlaCar только за деньги.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, как украинцы могут сэкономить или даже заработать на поездках.

проезд, черновцы, сервис

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