В Черновцах прошел чемпионат мира по мотокроссу

Чемпионат мира по мотокроссу проходит в 13 этапов. Четвертый в этом году проводят в Украине. На трассе в Черновцах на мотоциклах с колясками соревнуются сильнейшие спортсмены со всей Европы.

Всего – 30 команд. Посмотреть экстремальные соревнования пришли тысячи зрителей.

Международная Федерация мотоспорта, в состав которой входят 108 стран, ежегодно проводит многоэтапные чемпионаты и Кубки Мира. За право принимать престижные соревнования мирового уровня борются многие страны. Украина – среди них.

Одновременно – на этой же трассе – в Черновцах состоялся и чемпионат Европы по квадрокросу. Его в Украине проводят впервые. В первом заезде выиграл спортсмен из Эстонии, второе место заняла гражданка Норвегии, а третьим стал представитель Великобритании.

Ранее мы писали, что в американском штате Юта, на самом ровном месте на планете, любители скорости устраивают гонки. В 2017 году на высокоскоростных трассах белой пустыни впервые погоняют украинцы. Мотоцикл Inspirium, который создали харьковчане из Iron Custom Motorcycles, попытается побить мировой рекорд по скорости среди винтажных гоночных мотоциклов до 1955 года выпуска.

Также недавно британский мотогонщик Даниэль Хегарти скончался после аварии на Гран-при Макао. На шестом круге гонки Хегарти не справился с управлением и упал с мотоцикла, при падении потеряв шлем. По официальной версии гонщик скончался в больнице из-за травмы головы, несовместимой с жизнью.