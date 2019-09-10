В Черновицкой области водителей штрафуют за мойку возле водоемов

В Украине все чаще нерадивые водители моют свои машины у водоемов, загрязняя окружающую среду – реки и озера. Журналисты "Сегодня" вместе с Черновицким рыбоохранным патрулем вышли в рейд побережьем реки Прут в поисках нарушителей экологического законодательства.

Первый водитель, которого мы застали, только начал мыть свою машину.

"Спонтанно получилось. Была пыль, вчера дождик ее немного размазал. И я думаю – легонько так сполосну", – оправдывается водитель.

Но помыть машину мужчине помешали работники рыбоохранного патруля и составили на него админпротокол. Объясняют: мыть транспорт запрещено во всех водоемах Украины.

За такую мойку предусмотрен штраф – почти 1700 гривен. Ведь масла и грязь, которые остаются после такой уборки транспорта, попадают в воду и вредят окружающей среде.

Местные жалуются: мыть свои машины сюда, к реке Прут, водители приезжают часто. И это несмотря на то, что дальше по руслу – пляж, там ежедневно купаются сотни людей.

"Одна капля, например, нефтепродуктов, или масел, которые находятся на машине, может загрязнить до 600 литров воды", – рассказал инспектор Черновицкого рыбоохранного патруля Николай Кекис.

А водителей, которые к состоянию окружающей среды равнодушны, и штрафа не боятся, рыбинспекторы предупреждают: бесплатная мойка обойдется владельцам автомобилей дорого. Ведь им может потребоваться дорогостоящий ремонт – покраска и шлифовка кузова, так как песок и частицы ракушек в речной воде изрядно царапают авто.

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