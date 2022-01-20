В Черновицкой области все школьники уходят на дистанционку – в чем причина

В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Это произойдет уже с пятницы, 21 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.
Виноваты вирусы?
В регионе местные власти решили ввести дистанционку из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19. Школьники перейдут на онлайн-обучение с 21 января.
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Дистанционка продлится две недели – до 6 февраля включительно.
В Украине началась новая вспышка коронавируса
В Украине началась очередная вспышка СOVID-19. Вчера, 19 января, в стране зафиксировали более 18 тысяч новых случаев. Этот показатель значительно выше за предыдущие. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.
"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сказал он.
Ляшко уточнил, что эпицентром вспышки является Западная Украина.
"Самая осложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - сказал министр.
Минздрав требует ввести красную зону на Прикарпатье
Из-за сложной ситуации с коронавирусом украинские власти прислали представление о введении в Ивано-Франковской области красной зоны карантина.
Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – на уровень госпитализаций и динамику ее уровня.
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