В детском саду Львова – массовое отравление
В инфекционную больницу доставили четырех детей
Во Львове в областную инфекционную больницу в период с 29 марта до 1 апреля доставили четырех детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция". Об этом сообщают в полиции.
Установлено, что все малолетние пациенты являются воспитанниками дошкольного учебного заведения №130, что на улице Трилевского. Одного ребенка после оказания медпомощи отпустили из лечебного учреждения, трое других – до сих пор в больнице.
По факту открыто уголовное производство по ч.1ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм). Виновным грозит штраф, арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.
Назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей.
Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.
Напомним, не так давно в Хмельницкой области в детском саду была зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, в результате чего в больницу доставили 21 человека. Больные жаловались на повышение температуры до 38-40 С, тошноту, рвоту, понос, общее недомогание и боли в животе.
Следователи в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений города Нетешин.
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