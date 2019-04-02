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В детском саду Львова – массовое отравление

Сегодня, 11:24

В инфекционную больницу доставили четырех детей

Фото: УНИАН
В детском саду Львова – массовое отравление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/31b/418/5ca31b4187af4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/31b/418/5ca31b4187af4.jpg Запад В инфекционную больницу доставили четырех детей

Во Львове в областную инфекционную больницу в период с 29 марта до 1 апреля доставили четырех детей в возрасте от трех до пяти лет с диагнозом "острая кишечная инфекция". Об этом сообщают в полиции.

Установлено, что все малолетние пациенты являются воспитанниками дошкольного учебного заведения №130, что на улице Трилевского. Одного ребенка после оказания медпомощи отпустили из лечебного учреждения, трое других – до сих пор в больнице.

По факту открыто уголовное производство по ч.1ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм). Виновным грозит штраф, арест  до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

Назначены экспертизы, полицейские устанавливают обстоятельства отравления детей.

Ранее мы писали о том, что делать, если вы отравились в ресторане.

Напомним, не так давно  в Хмельницкой области в детском саду была зарегистрирована вспышка кишечных инфекций, в результате чего в больницу доставили 21 человека. Больные жаловались на повышение температуры до 38-40 С, тошноту, рвоту, понос, общее недомогание и боли в животе.

Следователи в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений города Нетешин.

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Тег дети, Львов, отравление, больница

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