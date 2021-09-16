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В Ивано-Франковске депутатов вакцинировали во время сессии в горсовете

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
16 сентября, 18:29
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Мэр города верит, что таким образом они покажут пример другим украинцам
Вакцинация депутатов в Ивано-Франковске
Вакцинация депутатов в Ивано-Франковске / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске депутатов горсовета решили вакцинировать, не отрывая их от работы – прямо во время сессии. Для получения прививок мэр объявил перерыв в 15 минут.

Об этом сообщил глава города Руслан Марцинкив в Facebook.

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Чиновники подписывали согласие на вакцинцию и сразу получали свою дозу вакцины. Марцинкив отметил, что специально все организовали так, чтобы "далеко не ходить".

"Таким жестом мы покажем пример и свою ответственность. И за свою жизнь, и за жизнь ближнего", – написал мэр.

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Глава города отметил, что сейчас в больницах города лежат 132 пациента с ковидом, из них 11 – в реанимации.

Как проходит вакцинация в Украине

Согласно данным Минздрава, 15 сентября в Украине прививку получили 118 786 человек. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980.

С начала прививочной кампании вакцинировали 6 097 685 украинцев.

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